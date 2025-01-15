«Покупал недвижимость в России»: Катя Гордон рассказала о возможном наследстве Яниса Тиммы

Юрист Катя Гордон заявила, что латвийский баскетболист Янис Тимма покупал недвижимость в России, однако, по неподтвержденным пока данным, она записана на имя его бывшей жены, певицы Анны Седоковой.

«Близких Яниса так же интересует, как из миллиардера он превратился в нищего человека, у которого сейчас ничего нет. У нас имеется информация, что Янис покупал некую недвижимость. В силу того, что он не был гражданином РФ, по слухам, эта недвижимость была записана на Анну. Хочется данные факты подтвердить или опровергнуть», - заявила Гордон изданию StarHit.

Юрист, представляющая интересы родителей Тиммы, подчеркнула, что их интересует судьба недвижимости Яниса в России, а также напомнила, что у спортсмена остался 6-летний сын Кристиан, который имеет право на наследство покойного отца.

«Ну и вообще интересно, его родителям в первую очередь, что происходило перед трагедией, куда делось его имущество», — сказала Екатерина.

В свою очередь, отец Яниса Райтис Тимма заявил в беседе с изданием, что Седокова даже не прислала венок на похороны. По его словам, экс-солистка группы «ВИА Гра» не выходила на связь с ним после трагедии.

При этом сестра баскетболиста Лельде Жандецка опровергла слова отца и заявила в своем блоге, что Седокова обращалась в американский банк, чтобы закрыть долги Яниса. Анна, по ее словам, показала фото, которым подтвердила, что Тимма задолжал банку около 10 900 долларов, а это свыше миллиона рублей.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.