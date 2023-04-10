Елена Преснякова переночевала в доме Аллы Пугачевой и осталась не в восторге

Вокалистка «Самоцветов» Елена Преснякова рассказала о вынужденной ночевке в доме певицы Аллы Пугачевой в деревне Бережки Солнечногорского района. Сейчас загородная недвижимость отписана внуку – Никите Преснякову – он выставил ее на продажу за 225 млн рублей. Когда-то Примадонна строила трехэтажный особняк для себя.

В доме есть шесть спален, бассейн, кинотеатр, гостиная с камином, спа-зона, терраса внушительных размеров. Он находится у реки Истра.

Преснякова была в этом доме не раз. Однажды Пугачева уезжала на несколько дней и попросила артистку присмотреть за детьми. Преснякова была свободна и согласилась. Однако певица осталась не в восторге от места.

«Это не мое. Там все одно и то же. А я – человек энергичный, люблю движение, смену обстановки», - сказала она сайту mk.ru.

Риелторы считают, что дом будет долго продаваться – спрос на элитную недвижимость сильно упал.

Ранее мы писали, что Никита Пресняков получил гражданство США.