«Смерть сына стала для нее ударом»: раскрыты подробности последних лет жизни Раисы Максимовой

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова ушла из жизни 11 декабря 2024 года, но до сих пор продолжают всплывать новые подробности о ее жизни и смерти. В беседе с aif.ru помощница актрисы Елена Шойко рассказала ее о последних годах.

Раиса Максимова продолжала выходить на сцену МХТ им. А.П. Чехова до последнего, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Более того, актрису сильно подкосила и смерть младшего сына Алексея от рака в 2021 году.

«Последние пять лет я была рядом с Раисой Викторовной, когда Алексей заболел, ей нужна была также помощь. Кроме Алексея, ей некому было помочь. Он попросил меня приехать и быть с мамой. Когда он умирал, сказал: „Не бросай только мою маму“. Смерть Алексея стала для нее ударом, она не могла без него жить, любила его до фанатизма. Но она продолжала играть в театре, несмотря на горечь утраты», — поделилась Елена Шойко.

Собеседница издания отметила, что 95-летней артистке необходима была пересадка костного мозга, но в силу возраста это было невозможно сделать. По словам Елены Шойко, в последние годы жизни Раиса Максимова часто ездила по больницам.

«Ей нужно было постоянное переливание крови, пересадка костного мозга в силу возраста была невозможна. Дорогостоящие лекарства, уколы. Она часто была в больницах, на дому такие процедуры не делают», — заявила помощница Раисы Максимовой.

Как оказалось, Елена Шойко состояла в отношениях с покойным сыном актрисы Алексеем Гриневичем и родила от него сына Митю. Именно ее мужчина попросил ухаживать за матерью после его смерти. Со старшим же сыном Андреем у звезды театра и кино были достаточно прохладные отношения. Как утверждает помощница артистки, со стороны старшего наследника к ней «никто и никогда не приходил».

Ранее сообщалось о том, что раскрыты подробности смерти Раисы Максимовой. Как оказалось, к актрисе пять раз приезжала скорая.