Смерть сына, рак и проблемы со зрением: как сложилась судьба балерины Аллы Осипенко

12 мая в возрасте 92 лет ушла из жизни народная артистка РСФСР Алла Осипенко. Точная причина смерти балерины и актрисы пока не известна. В разговоре с Газета.Ru Анастасия Волочкова рассказала о страшном заболевании танцовщицы и ее последних годах жизни.

По словам балерины, Алла Осипенко была больна раком, однако сама она не знала об этом. Более того, в последнее время у знаменитости были серьезные проблемы со зрением.

«У Аллы Евгеньевны была очень большая проблема со зрением. <…> Оказывается, у нее была онкология. Но ей никто не говорил об этом, чтобы ее не расстраивать, ну, 93 года человеку. <…> Мы ездили к ней на дачу, и это было все очень трогательно, она почти уже ничего не видела, это было четыре года назад», — поделилась Анастасия Волочкова.

Танцовщица назвала Аллу Осипенко «великой русской балериной», которая во всем ее поддерживала и видела в ней потенциал. Анастасия Волочкова призналась: «Я не забуду ее поступка, когда от меня все отказались после незаконного увольнения из Большого театра, и со мной остались мэтры».

Несмотря на признание в карьере и всемирный успех, судьба народной артистки РСФСР была непростой. Помимо проблем со здоровьем, Алле Осипенко пришлось пережить смерть своего ребенка. В третьем браке с актером Геннадием Воропаевым балерина родила единственного сына. Но счастье рухнуло в один миг, когда Иван скончался в 35 лет от неизлечимой болезни печени в 1997 году. Смерть наследника стала для танцовщицы настоящей трагедией: «Все мы грешные, но это самая страшная кара — гибель моего сына». Тогда она ушла в работу, чтобы заглушить боль.

«Вероятно, меня спасало, что я была предана театру не менее чем семье», — признавалась Алла Осипенко.

Единственным утешением для артистки стал ее внук Данила, в котором она видела черты покойного сына.

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 89 лет ушла из жизни балерина и хореограф Клара Малышева.