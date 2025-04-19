Смерть ребенка, тюрьма и потеря зрения: что случилось с первой женой Александра Збруева Валентиной Малявиной

Звезда фильма «Иваново детство» Валентина Малявина была одной из самых ярких актрис советского кино. Однако первой жене Александра Збруева была уготована трагическая судьба, о которой она узнала еще в 14 лет, передает Вокруг ТВ.

В одном из интервью Валентина Малявина рассказывала, что в 14 лет цыганка предрекла ее судьбу. Так, она заявила, что первый брак девушки будет недолгим, у нее никогда не будет детей и ей придется расплачиваться за то, чего она не совершала. Впоследствии оказалось, что страшное пророчество сбылось.

Первым мужем актрисы стал Александр Збруев, а когда ей еще не было и 18 лет, она узнала о беременности. Однако новость об этом была воспринята со скандалом и на седьмом месяце у Валентины Малявиной вызвали искусственные роды. После трагедии они с актером развелись.

«Мне до сих пор иногда снится этот нерожденный ребенок. Во сне я тянусь руками к его колыбели, и в последний момент он оттуда без следа исчезает…» — делилась артистка.

Второй брак Валентины Малявиной с режиссером Павлом Арсеновым также омрачился трагедией — их новорожденная дочь умерла от инфекции. В третий раз актриса попыталась устроить личную жизнь с Станиславом Жданько. В 1978 году актера нашли мертвым, и артистку обвинили в предумышленном убийстве и приговорили к девяти годам лишения свободы. Сама Валентина Малявина отрицала свою вину и настаивала на том, что избранник покончил с собой.

В 1988 году актриса вышла на свободу по УДО, вернулась к работе и успела еще дважды выйти замуж. Но в 2001 году ее ждала новая трагедия — в результате травмы она потеряла зрение. Последние годы жизни Валентина Малявина провела в пансионате и ушла из жизни 30 октября 2021 года в возрасте 80 лет.

«Я ни о чем не жалею. Человеку на роду написано прожить ту жизнь, какая у него есть», — признавалась Валентина Малявина.

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