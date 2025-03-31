Помощь врачей и прибавление в семье: как сегодня живет актер Александр Збруев

Актер Александр Збруев 31 марта отмечает 87-летие. Не так давно он впервые стал дедушкой, но продолжает выходить на сцену театра. Подробности о его творчестве и жизни после слухов о госпитализации сообщает Леди Mail.

Знаменитость не исключает, что продолжит сниматься в кино. Но не хочет соглашаться на «все подряд». В 2019 году он рассказывал в интервью, что ему грустно наблюдать за тем, что показывают по телевизору.

Зато театр его не расстраивает. Он уже более 60 лет служит в «Ленкоме». Актеру льстит то, что ему до сих предлагают роли 50-летних мужчин. Он всегда поддерживал себя в форме, в молодости занимался гимнастикой и боксом. А после выбрал ходьбу пешком и зарядку.

В начале этого года в прессе появлялась информация о госпитализации актера, но он опроверг слухи. Збруев сообщал, что проходил плановое обследование, а угрозы для его жизни нет.

Все свободное время актер проводит с семьей. Он был женат дважды. Со второй супругой Людмилой Савельевой они счастливы до сих пор. В 1967 году у них родилась дочь Наталья. Но у мужчины есть еще одна дочь, которая родилась вне брака. Актриса Елена Шанина родила от Збруева ребенка в 1992 году. Наследница Татьяна взяла фамилию отца и стала играть в «Ленкоме».

В прошлом году артист впервые стал дедушкой. Татьяна и ее муж Александр Заикин стали родителями. У них появился сын, которому дали имя Лев.

Что касается дочери Натальи, то про ее жизнь ходит немало слухов. СМИ пишут, что она проходила лечение в психиатрической клинике из-за несчастной любви. Якобы у женщины была депрессия. Она не давала никаких комментариев и ведет закрытый образ жизни. Известно лишь то, что Наталья ходит в церковь и живет одна.

Ранее мы писали о том, что Александр Збруев высказался о новом худруке «Ленкома».