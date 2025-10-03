«Смерть отца повлияла»: Филипп Киркоров готовит для себя место в семейном склепе

Друзья Филиппа Киркорова заявили, что певец готовит для себя место в семейном склепе. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

Филипп Киркоров намерен перезахоронить останки родственников в семейном склепе. По информации источника, певец готовит в нем место и для себя. Киркоров это делает для комфорта детей, которым теперь не придется ездить по странам, чтобы ухаживать за могилами родных.

«Он понимает, что пора думать не только о нарядах со стразами. Филипп не уверен, что после его смерти дети будут ездить по могилам родственников в разных странах. А так все будут в одном месте. Если не Алла-Виктория или Мартин, то хоть кто-нибудь придет и порядок там наведет, почтит память», — заявили инсайдеры.

Также знакомые певца утверждают, что после похорон отца Филипп стал чаще задумываться о смерти. Вероятно, на его настроение повлияли и проблемы со здоровьем. Известно, что артист борется диабетом и восстанавливается после ожога.

«Может, это на него так смерть отца повлияла. А может, прогнозы врачей не радуют», — передает слова инсайдеров источник.

