Смерть отца и многомиллионные долги: что известно о семье молодой возлюбленной Лепса

Виктория Боня сообщила, что Григорий Лепс дружит с семьей Авроры Кибы уже много лет. Об этом стало известно в эфире шоу «Злые языки».

Григорий Лепс состоит в отношениях с 19-летней Авророй Кибой. Поговаривали, что певец был знаком с ней задолго до начала отношений, и в новом выпуске шоу Виктория подтвердила информацию. По словам модели, Лепс много лет дружит с семьей избранницы.

«Лепс дружит не только с Авророй, но и с ее семьей. Причем очень давно! Еще до того, как погиб ее отец. Вы не знали этого? Он ушел из-за того, что обанкротился. У них осталось много долгов, и мама Авроры выплачивала их самостоятельно», — высказалась Боня.

Также модель заявила о финансовых проблемах семьи Кибы: ее мать имела долги на 25 млн. По информации Виктории, именно Лепс оплатил возлюбленной обучение в Лондоне.

«Поэтому и стали писать, мол, дочь надо удачно выдать замуж. А за кого еще? Если есть такой друг семьи? У мамы суды — она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей. Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне», — сообщила знаменитость.

Ранее невеста Лепса заявила, что до встречи с певцом в ее жизни не было мужчин. Подробности читайте в этой новости.