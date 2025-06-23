«Бог отвел»: 19-летняя невеста Григория Лепса ответила на вопрос о романах до встречи с певцом

Юная невеста 61-летнего певца Григория Лепса опровергла расставание с артистом и заявила, что до него в ее жизни не было других мужчин. 19-летняя Аврора Киба ответила на вопросы подписчиков в личном блоге.

В частности, у девушки поинтересовались, были ли у нее отношения до встречи с Лепсом. Аврора решила не уходить от ответа и написала: «Детский максимализм! Бог отвел».

Она не стала вдаваться в подробности своей личной жизни и поспешила перейти к следующему вопросу. Киба высмеяла слухи о расставании с Лепсом, которого она якобы стала раздражать в последнее время, и заверила, что ни ей, ни Григорию ничего неизвестно о том, что они больше не вместе.

«Мы не в курсе таких новостей. Пока слышали только про то, что у меня появился любовник — фитнес-тренер, я украла 170 миллионов и уехала в Марокко», - с иронией отметила Аврора.

Она заверила, что никогда ничего не воровала, но если бы это случилось, то сбежала бы в Париж или Милан, но никак не в Марокко.

Напомним, недавно Лепс заявил о переносе свадьбы на неопределенный срок из-за отсутствия денег на торжество, о котором мечтает невеста. При этом позже он и вовсе намекнул на расставание с Кибой. Лепса стали раздражать вопросы журналистов о юной невесте, и в одном из комментариев он сорвался и заявил, что не намерен обсуждать прошлое.

Ранее Аврора Киба на фоне слухов о разрыве с исполнителем хита «Я поднимаю руки» назвала себя счастливой женой и опубликовала совместное видео с Лепсом.