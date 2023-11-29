Смерть матери и рождение дочери: куда пропал актер Александр Носик

Звезда сериалов Александр Носик стал реже появляться на людях после смерти мамы и рождения дочери. Журналисты издания News.ru выяснили, куда пропал известный актер.

Носик прославился благодаря многочисленным ролям, но больше всего запомнился после участия в сериале «Возвращение Мухтара». Мужчина даже забрал собаку с площадки домой. Немецкая овчарка по кличке Граф раньше служила в полиции, а после много лет снималась в сериалах. Все трюки любимец выполнял самостоятельно, за что много раз получал травмы. Но возвращался к работе. Известно, что пес умер в возрасте 10 лет, о чем стало известно в 2018 году.

Еще одна потеря произошла в семье знаменитости в мае 2023 года. У Александра умерла мама. Он рассказывал, что в последние годы она страдала от болезни Альцгеймера. Женщине было 79 лет.

Актер старается не так часто говорить о личной жизни. Известно, что около трех лет назад Носик женился во второй раз. Избранница артиста младше его на 20 лет, но избегает публичности.

«Кому-то нравится быть в свете прожекторов, кому-то нет», – объяснял мужчина.

А в сентябре 2023 года жена родила актеру дочь, которую назвали Валерией.

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