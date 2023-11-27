Куда пропал певец Владимир Кузьмин: отмена гастролей и госпитализация

Популярный исполнитель Владимир Кузьмин в последнее время реже появляется на публике и выступает на сцене. Журналисты News.ru рассказали о том, куда пропал артист.

Отмечается, что в прошлом году музыканту пришлось отменить тур по стране из-за проблем со здоровьем. Теперь вместо крупных площадок, он выбирает небольшие. Что именно случилось с певцом, так и осталось загадкой. Кузьмин сообщил лишь то, что был госпитализирован. А два года назад знаменитость перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

На данный момент музыкант редко общается с журналистами и тщательно выбирает места, где будет выступать. Артист говорит, что его концертной деятельностью занимается жена. При этом он не хочет покидать сцену. Скоро музыканта можно будет увидеть в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге.

В личной жизни у Кузьмина сейчас все спокойно. Но в молодости все было иначе. Он три раза был в браке, дважды – со своей нынешней женой Екатериной Трофимовой. Несмотря на разницу в возрасте 25 лет, пара прожила вместе 17 лет. В 2018 году супруги развелись, но уже через год сошлись. Второе торжество в скромном формате они устроили в 2020 году.

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