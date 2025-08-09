Смерть ходила за ним по пятам и настигла в 51 год: как сгорал от рака «граф Монте-Кристо» Виктор Авилов

8 августа исполнилось бы 72 года советскому графу Монте-Кристо Виктору Авилову. Звезда фильма «Узник замка Иф» стал одним из наиболее ярких актеров советского кино, но его жизнь оборвалась в 51 год. Как оказалось, долгое время артист скрывал страшное заболевание. Об этом пишет Экспресс газета.

Виктор Авилов притягивал своей выразительной внешностью и создавал на экране запоминающиеся образы. Он сыграл в картинах «Узник замка Иф», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Петербургские тайны» и других. Актер также построил успешную карьеру в театре. Но мало кто знал, что все эти годы смерть буквально ходила по пятам за артистом, но все же настигла его 21 августа 2004 года.

В 1995 году у звезды советского кино случилось обострение язвы желудка на гастролях в Европе. По дороге в больницу в машине реанимации у Виктора Авилова остановилось сердце, но его успели спасти. Однако на этом болезни не закончились — у актера был туберкулез, боли в спине.

Главной бедой артиста стал рак, который он скрывал на протяжении девяти лет. Несмотря на боли, Виктор Авилов продолжал работать и до последнего не обращался к врачам. Когда же ситуация стала критической, оперировать его не взялись ни в России, ни за рубежом. Тогда тяжелобольной актер решил обратиться к целителю с сомнительной репутацией, но это не принесло результатов.

«Он умер очень быстро. Буквально за один час, если не меньше. <…> Около шести вечера у него упало давление. Сделали укол — не помогает, вызвали «скорую». Пока она ехала, сердце у Вити остановилось. Ровно в 19:10 врачи констатировали смерть. Вы не поверите, но я потом заметил, что часы в его комнате остановились ровно в это время», — рассказывал Дмитрий Чубаров, которого Виктор Авилов называл своим единственным другом.

Смерть артиста действительно окутана мистикой. По словам Дмитрия Чубарова, Виктор Авилов будто предчувствовал свой уход.

«Когда врачи сказали, что тело начинает коченеть, и поэтому нужно положить актера на деревянный щит, меня словно током прошибло. Полторы недели назад Виктор внезапно попросил меня точно так же положить его на щит и накрыть чем-нибудь. Я не понял, зачем ему это, но перенес, укрыл, подушку его любимую под голову положил, а он улыбнулся, говорит: «Так надо, ты не понимаешь!» — и уснул. Словно готовился к смерти», — делился друг актера.

