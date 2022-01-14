Анна Самохина: любовные драмы и смерть в хосписе первой красавицы российского кино

Нищее детство в общежитии

Анна Подгорная родилась в январе 1963 года в Кемеровской области. Кроме нее, в семье была еще одна, старшая дочь. Отец будущей актрисы был сталеплавильщиком. Когда дочери были еще маленькими, семья переезжала несколько раз в поисках работы. Не всегда эти перемещения по стране были удачными. И наконец осев в Вологодской области, родители нашли работу на металлургическом комбинате.

Детство Анны и Маргариты было ужасающим. Семья ютилась в грязном общежитии. Места катастрофически не хватало. И девочки ночевали на полу, на матрасах, брошенных в общей кухне.