Анна Самохина: любовные драмы и смерть в хосписе первой красавицы российского кино

Анна Самохина: любовные драмы и смерть в хосписе первой красавицы российского кино14 января актриса отмечала день рождения
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Фото: Mikola Gnisyuk/ Global Look press
Нищее детство в общежитии
Анна Подгорная родилась в январе 1963 года в Кемеровской области. Кроме нее, в семье была еще одна, старшая дочь. Отец будущей актрисы был сталеплавильщиком. Когда дочери были еще маленькими, семья переезжала несколько раз в поисках работы. Не всегда эти перемещения по стране были удачными. И наконец осев в Вологодской области, родители нашли работу на металлургическом комбинате.
Детство Анны и Маргариты было ужасающим. Семья ютилась в грязном общежитии. Места катастрофически не хватало. И девочки ночевали на полу, на матрасах, брошенных в общей кухне.
Актриса вспоминала, что они с сестрой насмотрелись многого — того, что детям в принципе видеть и знать не следует.
Отец пил беспробудно, мать из-за постоянных стрессов была нервной и много плакала. Контингент в соседних комнатах был соответствующий. Так, однажды соседка Подгорных свела счеты с жизнью, и девочки об этом знали.
Отец Анны и Риты умер в 34 года, сказались постоянные пьянки и нервные срывы — сердце не выдержало. Мать растила детей одна. Она, нервная и постоянно плачущая, старалась дать дочерям все самое лучшее. Она приучала девочек к музыке: Ане купили пианино и отправили учиться в музыкальную школу.
Кстати, после смерти мужа матери удалось невероятными усилиями добиться того, что ей выделили приличную комнату в коммуналке (сыграла роль фамилии Подгорных, как у одного из партийцев), места в новом жилище было все равно мало, но условия стали получше.
Фото: www.instagram.com/alexandra.samohina
Взлет карьеры
Творчество влекло девочку, и в 14 лет она уже стала играть в Череповецком народном театре. Тогда она уже понимала, что есть только один путь — быть актрисой. И в 1978 году Анна Подгорная поступила в Ярославское театральное училище.
Еще будучи студенткой, она вышла замуж за однокашника Александра Самохина, взяла его фамилию. После получения дипломов молодую семью отправили по распределению в Ростовский ТЮЗ. В 1983-м у Анны и Александра Самохиных родилась дочь Саша.
Брак актеров распался в 1994 году. После 16 лет вместе бывшие муж и жена остались в теплых отношениях и общались до последних дней жизни Анны.
Пик популярности Самохиной пришелся на конец 1980-х — начало 1990-х годов. Собственно, ее первые же большие роли в кино принесли ей головокружительный успех. В 1988 году состоялась премьера криминальной драмы «Воры в законе» Юрия Кары. 24-летняя актриса снималась с такими мэтрами кино, как Валентин Гафт, Борис Щербаков, Владимир Стеклов, Зиновий Гердт, Арнис Лицитис.
Позже Анна Самохина с содроганием вспоминала о своей героине Рите. «У нас вообще нет общих черт. Я смотрю на нее и думаю, что она монстр. Я обычный человек, верующий, не люблю громкие компании. Но, если бы я была сама собой, фильм стал бы неинтересным», — говорила актриса.
Фото: Кадр фильма
В конце 1980-х на экраны вышло еще несколько фильмов с участием Самохиной: «Узник замка Иф», с Виктором Авиловым и Евгением Дворжецким, «Дон Сезан де Базан» с Михаилом Боярским и «На железной дороге».
Критики хвалили актерскую игру Анны, а зрители отмечали, что красавице к лицу и современные дерзкие наряды, и платья в стиле XVIII века. И поклонники единодушно приходили к единому мнению, что их любимица — самая сексуальная актриса в российском кино.
Начало следующего десятилетия также было плодотворным для Самохиной. Она много снималась («Тартюф», «Русский транзит», «Бульварный роман»), играла в театре, руководила театральной студией «Диапазон».
Фото: Кадр фильма
1990-е годы — тяжелое время и для страны в общем и для кино в частности. Чтобы держаться на плаву, Самохина соглашалась на съемки в однотипных сериалах, где работать надо было по 14 часов в сутки. Вскоре такой заработок ей опостылел, и она стала отказываться от проектов.
Неудачи в личной жизни
Анна была красива, востребована, талантлива, но счастья в личной жизни так и не нашла. У нее было множество романов, о которых знал ее первый муж Александр. На съемках «Воров в законе» у Самохиной начался роман с Андрисом Лицитисом. «Это были настоящие чувства, и, конечно, я знал об их отношениях, — рассказывал позже Александр Самохин. — Для актеров нормально крутить интрижки даже в браке. Ведь мы по полгода живем в разных городах. Анна влюбилась в Андриса, но он не стал уходить из семьи».
Фото: Mikola Gnisyuk/ Global Look press
Вторым мужем актрисы стал питерский бизнесмен Дмитрий Коноров. Именно с ним она организовала театральную студию, а также совместно вела ресторанный бизнес. Их брак продлился семь лет. После развода Самохина продала рестораны.
В 2004-м Анна предприняла еще одну попытку создать крепкую и счастливую семью — не вышло. Ее отношения с таможенником и старым знакомым Евгением Федоровым длились всего два года. После этого актриса заявила, что теперь для нее важны только свобода и спокойствие, а не любовные страсти.
Между браками у красавицы Самохиной было и несколько громких романов. В том числе и с Дмитрием Нагиевым.
По словам первого мужа актрисы, отношения с Дмитрием Нагиевым были лишь интрижкой, Анна и Дмитрий записали несколько песен, а после расстались.
Последние годы жизни
В 2000-х Анна Самохина снималась в основном в сериалах — «Бандитский Петербург», «Три цвета любви», «Гаишники» и других. Но они уже не имели такого успеха, как ее фильмы в начале карьеры.
В 2009 году у актрисы внезапно и сильно стал болеть желудок. Она обратилась к медикам, те провели гастроскопию. У Анны обнаружили рак желудка последней, IV стадии. Болезнь была такой запущенной и так стремительно прогрессировала, что операцию делать уже было попросту нельзя, да и смысла она не имела.
От пациентки отказались ведущие европейские клиники, там сразу сказали, что помочь уже ничем нельзя.
Медики выдвигали несколько версий того, что могло стать причиной рака у молодой и в общем-то здоровой женщины. Они называли новомодные и постоянные диеты, которыми увлекалась Самохина, уколы красоты стволовыми клетками и сильные стрессы.
Первый супруг актрисы рассказывал, что незадолго до болезни она продала свою питерскую квартиру, переехала на съемное жилье, а все деньги вложила в строительство большого таун-хауса, еще и взяла кредит. Александр пытался отговорить ее от этого опрометчивого шага. Она лишь отвечала, что компания серьезная и все будет хорошо. Но серьезная компания, прибрав к рукам огромные суммы, не торопилась строить жилье. В итоге началась череда судов, отнимавшая у Самохиной много сил.
Смерть в одиночестве
Анна Самохина пережила курс химиотерапии, но после нее ее состояние резко ухудшилось. Стала отказывать печень, и лечение решили прекратить. Все эти несколько месяцев актриса находилась в клинике в Санкт-Петербурге. Врачи понимали, что шансов у пациентки нет. В итоге актриса отказалась от приема любых лекарств. Некоторое время она провела дома, но потом согласилась, что нужно ехать в хоспис.
Однако даже в таком страшном месте она оставалась сама собой: носила стильный платок, безупречно красилась. Анна не хотела, чтобы даже в конце жизни и тяжелобольную ее видели некрасивой.
Анна Самохина умерла 8 февраля 2010-го в возрасте 47 лет. С момента постановки диагноза и до кончины прошло всего несколько месяцев.
Дочь Анны Александра Самохина тоже актриса, к тому же внешне — копия матери. Она замужем второй раз и растит двоих детей — 10-летнюю Еву от первого брака и годовалого Ивана от второго.
Фото: Igor Gnevashev, Mikola Gnisyuk/ Global Look press, кадры фильмов, Instagram