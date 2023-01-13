Смерть исключать не стоит: врач оценил состояние госпитализированного блогера Димы Масленникова

13 января СМИ распространили новость о госпитализации блогера Дмитрия Масленникова. Создатель «GhostBuster» пожаловался на проблемы с сердцем еще 10 января, но решил не обращаться за помощью. Но через несколько дней ему стало хуже. В больницу он был доставлен в состоянии средней тяжести. Врачи обнаружили у 29-летнего охотника за привидениями нарушения ритма сердца и поставили предварительный диагноз «наджелудочковая тахикардия».

Поклонники сильно переживают за жизнь Димы, ведь его уже не первый раз доставляют в больницу. Однако врач-кардиолог Алексей Дорофеев заявил, что сильно страшиться диагноза Масленникова не стоит. Для молодых людей подобные заболевания не несут смертельной опасности. Другое дело, если бы Дима был намного старше. Тогда смерть не стоило бы исключать.

«Обычно у молодых людей это не может привести к каким-то серьезным последствиям. Но, да, это неприятно. Иногда людей с этим диагнозом госпитализируют для того, чтобы восстановить ритм. Но жизни это редко угрожает», - ответил эксперт.

Также кардиолог назвал возможные причины возникновения тахикардии у 29-летнего Масленникова. По его словам, это может быть врожденная аномалия или же приобретенное заболевание на фоне интоксикации. Оно может развиться во время ОРВИ, когда поднимается высокая температура.

По прогнозам медика, Диму не будут держать долго в больнице. Если врачи не увидят ничего опасного для жизни блогера, то его выпишут уже на следующий день, назначив профилактическое лечение.

Ранее стало известно, какую пенсию получает тяжелобольной Никита Михалков.