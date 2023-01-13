Есть, на что лечиться: сколько ежемесячно получает Никита Михалков от властей

На новогодних праздниках известного режиссера Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Культурному деятелю диагностировали идиопатическую пневмонию. Сейчас он все еще проходит лечение, правда, продвигается оно крайне медленно. А некоторые специалисты и вовсе считают, что кинорежиссер может никогда полноценно не восстановиться.

Как известно, реабилитация в столичных клиниках весьма недешевая. Но Никита Михалков может себе позволить и вип-палату, и высококвалифицированных врачей, и дорогостоящие препараты. Выяснилось, что ежемесячно режиссер получает немаленькую пенсию от государства, которой могут позавидовать многие российские пенсионеры, в том числе звездные.

Власти выплачивают Михалкову за его вклад в отечественную культуру 70 тысяч рублей каждый месяц. Из них 50 тысяч рублей составляет пенсия, и еще 20 тысяч рублей капают на карту мэтра за орден «За заслуги перед Отечеством».

Отметим, что пенсия Никиты Михалкова в разы больше, чем у Аллы Пугачевой, Ирины Алферовой и Ирины Муравьевой. Но переплюнуть Любовь Успенскую у него все-таки не получилось. Певица ежемесячно получает по 150 тысяч рублей. Правда, выплачивает ей их не Россия, а США, так как артиста имеет гражданство именно этой страны.

Ранее эксперт рассказывал, с какими страшными последствиями может столкнуться Никита Михалков из-за болезни.