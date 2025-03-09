Смерть Андрея Миронова и уход из кино: как живет звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

9 марта народной артистке РСФСР, вдове Андрея Миронова Ларисе Голубкиной исполняется 85 лет. Звезда фильма «Гусарская баллада» пережила смерть мужа и ушла из кино и театра. В беседе с NEWS.ru режиссер Андрей Житинкин рассказал, как сейчас живет актриса.

Лариса Голубкина прожила в браке с Андреем Мироновым 10 лет, вплоть до смерти актера в 1987 году. Артистка очень любила мужа и «сдувала с него пылинки», не устраивала ему сцен ревности и прощала ему интрижки с коллегами на съемках, говоря: «Я тебя заранее простила. Понимаю, что тебе по роли нужно было влюбиться». Звезда «Гусарской баллады» также всегда сопровождала супруга на гастролях, чтобы тот «не перенапрягался», и всегда заботилась о нем, а после смерти артиста больше не вышла замуж.

По мнению Андрея Житинкина, актриса «погасила» свою карьеру, став «тенью» знаменитого мужа.

«Действительно, она не так много сыграла в кино, потому что в какой-то момент посвятила жизнь Андрею. Но так, наверное, и должно быть в актерских семьях, один из супругов — лидер. Она понимала, что Миронов — звезда на все времена. И сознательно отошла в его тень. Тем самым, вероятно, погасила собственную карьеру», — заявил режиссер.

Однако после смерти Андрея Миронова Лариса Голубкина «не замкнулась» и «стала очень много работать в театре и выступать с отдельной программой романсов». Андрей Житинкин отметил, что актриса «удивительно пела, и до сих пор иногда поет». Несмотря на то, что артистка ушла из кино, она не потеряла интерес к искусству.

«Некоторые из сериала в сериал прыгают. Ей это не нужно. Она не любит „конвейер“. Сейчас Лариса Ивановна уже перестала играть. Но это не выключило ее из жизни, все равно всем очень интересуется», — подчеркнул Андрей Житинкин.

Ранее сообщалось о том, что дочь Ларисы Голубкиной раскрыла правду о состоянии актрисы. Говоря о здоровье матери, Мария Голубкина добавила: «Пусть живет, сколько сможет».