«Ужасные вещи»: Немоляева рассказала, как Галкин* довел ее до слез

Актриса Светлана Немоляева считает, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вел в России диванные передачи. Знаменитость поделилась откровением с изданием aif.ru.

Юморист уже больше года не проживает в РФ. Вместе с семьей он переехал за рубеж и стал оставлять гневные комментарии в адрес россиян. По словам Немоляевой, она в ужасе от поведения Максима.

Артистка считает, что в России юморист вел добрые диванные передачи. В одной из них Немоляева даже принимала участие.

«Я участвовала в той, что была посвящена моему Саше. Мы тогда отмечали его 80-летие. Я там плакала, такая трогательная получилась история», — высказалась актриса.

Немоляева назвала телеведущего «запутавшимся» и «несчастным». По словам знаменитости, она не узнает Максима, который теперь говорит «ужасные вещи».

Ранее актриса Светлана Немоляева прокомментировала отъезд Аллы Пугачевой из Израиля. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ