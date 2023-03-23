Сменившая имя певица Вера Брежнева перекрасилась в брюнетку и обрезала волосы

Уже довольно долгое время певица Вера Брежнева не живет в России. После февральских событий 2022 года артистка уехала из страны, четко обозначив свою позицию, и стала строить новую жизнь. Теперь она о возвращении даже не говорит и активно развивает карьеру под новым именем – Vera.

Первое время поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» считали, что она в принципе завязала с творческой деятельностью, так как от нее не было никаких новостей, кроме тех, что были связаны с волонтерской деятельностью. К тому же вокалистка часто жаловалась на депрессию и угнетающие мысли. Но осенью Вера решила, что пора восстанавливаться и брать себя в руки. Она выпустила новую песню, причем на украинском языке, и заявила, что отныне будет только так.

Былой популярности у треков Брежневой уже нет, так как большая половина ее слушателей была из России. Теперь же ей приходится довольствоваться малым, но тем не менее она не сдается и продолжает создавать музыку. Сегодня певица презентовала новую композицию, причем аудиторию привлекла не столько она, сколько клип к ней, в котором Вера предстала в совсем неожиданном и смелом образе.

Артистка, которую все знают, как роковую яркую блондинку, кардинально сменила имидж. Она обрезала волосы под каре, сделала челку и главное, выкрасилась в брюнетку. По словам самой Брежневой, так она объявила о новом этапе в своей жизни.

К слову, некоторые поклонники подумали, что певица просто надела парик, как это делают многие звезды для съемок клипа. Но по всей видимости, Вера действительно распрощалась с прошлым образом, и волосы не искусственные, а именно ее.

Ранее Вера Брежнева вышла на связь с подписчиками и поделилась, что считает все происходящее в своей жизни «страшным сном».