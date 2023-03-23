«Никак не проснуться от страшного сна»: Вера Брежнева пожаловалась на жизнь

Певица Вера Брежнева давно уехала за границу, чтобы начать там новую жизнь. Поклонники не знают, с ней ли сейчас живет супруг Константин Меладзе. Судя по публикациям блондинки в соцсетях, она находится в подавленном состоянии. На днях она вновь пожаловалась на жизнь.

Знаменитость в очередной раз прокомментировала ситуацию, в которой оказалась. Из-за своих взглядов она потеряла карьеру в России и столкнулась с огромным количеством негатива от бывших поклонников. Брежнева до сих пор жалуется на жизнь, что уже начинает раздражать даже преданных фанатов.

«Когда снится страшный сон, просыпаешься по утрам с мыслью: хух, это всего лишь сон. Но сейчас никак не проснуться от этого страшного сна», — написала артистка в личном микроблоге, сопроводив надпись черным фоном.

Вера давно не выступала на сцене, но пытается реабилитировать свою карьеру. СМИ пишут, что звезда пробует исполнять композиции на других языках, чтобы хоть как-то привлечь аудиторию.

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе продают элитный особняк в РФ за 300 млн. Как сообщает издание StarHit, недвижимость находится в престижном поселке «Миллениум парк». Об известных владельцах дома в объявлении ничего не сказано, но, глядя на опубликованные фотографии особняка, трудно не догадаться, кому он принадлежит. Когда-то Вера неоднократно рассказывала о подробностях проведенного ремонта.