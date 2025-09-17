НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 сентября 2025, 17:32
Сменила цвет волос и стала копией матери: как выглядит 18-летняя дочь Юлии Началовой

Дочь Началовой со светлыми волосами и в красном костюме назвали копией матери.
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина снялась в красном костюме и со светлыми волосами, став копией матери. Поклонники пришли в восторг от красоты и голоса 18-летней наследницы.

Выпускница школы, а ныне студентка актерской мастерской ВГИКа, с каждым годом все больше напоминает фанатам Юлию Началову. На последнем кадре в строгом образе Вера выглядит как живая копия знаменитой мамы, что отметили подписчики.

«Верочка, до чего ж ты хороша! Очень похожа на маму», «Прямо глаз радуется», «Как же она похожа на Юлю», — пишут в комментариях.

Поклонники следят за жизнью девушки и часто называют ее одной из самых красивых и воспитанных детей знаменитостей.

Вера потеряла маму в 12 лет, воспитывалась дедушкой и бабушкой. Она добилась успехов: окончила школу с золотой медалью, поступила во ВГИК и развивает музыкальную карьеру, периодически выходит на сцену с песнями Началовой. Поклонники отмечают, что сходство проявляется не только во внешности, но и в голосе.

Летом 2023 года девушка сменила имидж, и со светлыми волосами еще больше стала похожа на маму. По словам отца, Евгения Алдонина, сейчас Вера полностью сосредоточена на учебе и творчестве.

Ранее Лариса Долина заявила, что не обижена решением дочери Началовой учиться не у нее.

