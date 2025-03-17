Лариса Долина заявила, что не обижена решением дочери Началовой учиться не у нее

Певица Лариса Долина прокомментировала решение дочери артистки Юлии Началовой – Веры Алдониной – учиться не на ее курсе. Исполнительница не обижена и верит, что 19-летняя девушка еще вернется на курс по вокалу.

Комментарий Долиной приводит Kp.ru.

Певица является крестной Веры. Она рада, что Алдонина выбрала сцену.

«Да, она пошла немного по другому пути, поступила на актерское отделение во ВГИК к Александру Михайлову, а не ко мне. Меня это не обидело. У нее все впереди. Возможно, она, закончив свой курс, еще вернется ко мне», - сказала Долина и добавила, что будет ждать Веру.

Певица дает советы, если Алдонина просит о них. Почти ежедневно они с крестной общаются.

Долина не скрывает, что Вера счастлива поступлению во ВГИК. Девушка любит учиться, «прекрасно окончила школу». Певица гордится крестницей и верит, что «у нее впереди большое будущее».

Ранее дочь Началовой дала интервью сайту «Страсти». Вера поделилась воспоминаниями о матери, рассказала об учебе в театральном и раскрыла планы на будущее.