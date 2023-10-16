Годами всех обманывала: раскрыта тайна происхождения Ахеджаковой

Фамилия актрисы Лии Ахеджаковой не принадлежит ей на самом деле. Об этом сообщает портал «Утро.ру».

Звезда «Служебного романа» родилась в Днепропетровске, однако надолго ее семья там не задержалась. Вскоре мама артистки переехала в Адыгею и вышла замуж за Меджида Ахеджакова. Мужчина удочерил девочку и дал ей свою фамилию.

На данный момент нет информации о том, кем является биологический отец Ахеджаковой и какую фамилию она получила при рождении.

Напомним, что артистка уже больше года не проживает в РФ. Известно, что лишенная ролей в России Ахеджакова отправилась на заработки в Европу. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что уехавшая певица Светлана Лобода продолжает зарабатывать на россиянах.