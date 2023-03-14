«Смелая»: Наташа Королева публично пошла против матери, которая живет в Майами

В звездном семействе певицы Наташи Королевой вновь накаляются страсти. Поклонники, которые следят за жизнью знаменитости, уверены, что она испортила отношения со своей матерью Людмилой Порывай. На днях брюнетка совершила поступок, который не понравится ее 77-летней родственнице.

Несколько дней назад Королева выступила с сольным концертом в Кремле. Певица исполнила свои хиты и пригласила друзей, а также вывела на сцену мужа Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан, и сына Архипа. Во время одного из номеров брюнетку окружали танцовщики в костюмах в цветах российского флага.

Когда артистка опубликовала фото в соцсетях, то ее подписчики обратили внимание на это и написали комментарии. Многие знают, что у дочери и матери были споры по поводу позиции. Наташа живет в России и поддерживает свою страну. А Людмила Порывай давно поселилась в Майами и четко выражает свою позицию. Из-за этой темы она даже была в ссоре с мужем дочери Тарзаном.

Фанаты уверены, что после публичного поступка дочери женщина затаит на нее обиду.

«Как бы не поругались», «Наш родной триколор», «Наташа – вы смелая», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров был сильно влюблен в Наташу Королеву и едва не увел ее у Игоря Николаева. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» сделал откровенное признание на съемках шоу «Маска». Будучи уверенным, что за одним из персонажей скрывается супруга Тарзана, он рассказал о провокационных гастролях, на которых между ним и певицей промелькнула искра. Эту информацию теперь подтвердила и сама Королева.