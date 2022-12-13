12:36, 13 декабря 2022
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Смелая девушка задрала платье и положила ноги Леониду Якубовичу ближе к паху
Журналист Феликс Грозданов опубликовал фото ведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича в компании трех молодых и полуголых красоток. На снимке одна девушка задрала платье и положила ногу на артиста - выше колена, ближе к паху знаменитости.
Сам 77-летний ведущий позировал в камзоле и кудрявом парике. Это его сценический образ для спектакля «Тупейный художник».
Якубович исполнит в нем роль Графа. Весьма пикантным окружением он создал почву для слухов.
Ранее в Сети появилась фотография Якубовича в обнимку с Риммой Агафошиной, которая открывает буквы на шоу «Поле чудес». Снимок побудил ведущего к оправданиям.
Источник фото:Ivanov Sergey/East News
Источник:7дней.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: