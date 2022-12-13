Смелая девушка задрала платье и положила ноги Леониду Якубовичу ближе к паху

Журналист Феликс Грозданов опубликовал фото ведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича в компании трех молодых и полуголых красоток. На снимке одна девушка задрала платье и положила ногу на артиста - выше колена, ближе к паху знаменитости.

Сам 77-летний ведущий позировал в камзоле и кудрявом парике. Это его сценический образ для спектакля «Тупейный художник».

Якубович исполнит в нем роль Графа. Весьма пикантным окружением он создал почву для слухов.

Ранее в Сети появилась фотография Якубовича в обнимку с Риммой Агафошиной, которая открывает буквы на шоу «Поле чудес». Снимок побудил ведущего к оправданиям.