15:21, 08 ноября 2022
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Женатого Якубовича сняли в обнимку с молодой сотрудницей
Леонид Якубович высказался о своем очередном адюльтере
За 32 года существования «Поля чудес» с его бессменным ведущим случались самые чудесные происшествия. Особенно на амурном поприще.
Впрочем, на поверку многие из них в конечном итоге оказывались фейками. Последняя фото-публикация в социальной сети, «полевой сотрудницы» Риммы Агафошиной - в обнимку с ведущим - вызвала переполох, и даже побудила Якубовича к оправданиям.
«Никаких адюльтеров не было. Писали, что у меня с Риммой, которая буквы открывает, 12 детей. Она замечательная девушка, у нее трое детей и прекрасный муж», - пояснил Якубович во время телешоу «Ты не повершишь!»
Да мы верим, Леонид Аркадьевич!
Источник фото:East News/Дмитрий Коробейников
Источник:https://www.eg.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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