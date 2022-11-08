Женатого Якубовича сняли в обнимку с молодой сотрудницей

Леонид Якубович высказался о своем очередном адюльтере

За 32 года существования «Поля чудес» с его бессменным ведущим случались самые чудесные происшествия. Особенно на амурном поприще.

Впрочем, на поверку многие из них в конечном итоге оказывались фейками. Последняя фото-публикация в социальной сети, «полевой сотрудницы» Риммы Агафошиной - в обнимку с ведущим - вызвала переполох, и даже побудила Якубовича к оправданиям.

«Никаких адюльтеров не было. Писали, что у меня с Риммой, которая буквы открывает, 12 детей. Она замечательная девушка, у нее трое детей и прекрасный муж», - пояснил Якубович во время телешоу «Ты не повершишь!»

Да мы верим, Леонид Аркадьевич!