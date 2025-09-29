«Смеетесь, что ли? Как можно прожить на 16 тысяч?»: Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

Певец Юрий Лоза пожаловался, что ему урезали пенсию, из-за чего теперь приходится больше работать. В беседе с «Общественной службой новостей» артист посмеялся над выплатами в 16 тыс. рублей.

Исполнитель хита «Плот» рассказал, что его лишили дополнительных пенсионных выплат, которые ему ранее полагались.

«За то, что я артист и у меня есть лишний доход за песни, авторские права, из моей пенсии убрали доплату москвича. Теперь я получаю всего 16 тысяч рублей», — высказался Юрий Лоза.

По словам певца, денежные потери в этой ситуации не являются для него колоссальными, но ему приходится чаще работать на корпоративах. Юрий Лоза объяснил: «такова судьба артиста».

«Тебе придется все время трудиться, чтобы был капитал. По закону, если у пенсионера есть дополнительный доход, то московской доплаты лишают», — отметил музыкант.

Более того, Юрий Лоза признался, что ему не хватало прежней пенсии и московской выплаты для полноценной жизни. Артист уверяет: ему приходится выступать, чтобы просто выжить на «смешные» деньги.

«Смеетесь, что ли? Как можно прожить на 30—40 тысяч в Москве? А теперь даже меньше — 16 тысяч. Если бы не мои выступления и интервью, а также корпоративы, то давно бы уже загнулся», — заявил певец.

