«Слышу странные вещи»: сын Мариса Лиепы сделал заявление о памятнике знаменитому отцу в Латвии

Народный артист России, экс-солист Большого театра Андрис Лиепа рассказал, что власти Латвии собираются снести памятник его отцу, всемирно известному танцовщику Марису Лиепе. При этом в Москве скоро появится монумент, посвященный прославленному балетмейстеру.

«Я давно не был в Риге. Но иногда слышу странные вещи оттуда, например, по поводу памятника моему отцу»,- приводит слова Андриса Kp.ru.

Он напомнил, что после окончания балетной школы Марис Лиепа отработал в Латвийской национальной опере и балете два года. Когда он переехал в Москву, часто возвращался в Ригу со спектаклями, гастролировал с латышской труппой. Несмотря на все достижения, памятник Лиепе в Латвии планируют снести, так как он прославлял русскую балетную школу, был народным артистом СССР.

«Мы получили разрешение мэрии Москвы на установку памятника Марису Лиепе в Брюсовом переулке, где он прожил с 1962 по 1989 год. Уже известно имя скульптора – это Александр Рукавишников, замечательный, талантливый художник», - поделился хорошей новостью Андрис.

Ранее народная артистка России Илзе Лиепа призналась, что будет рада, если власти Латвии примут решение о сносе памятника ее отцу, танцовщику Марису Лиепе. Она пояснила, что монумент делал какой-то модный художник-инсталлятор в псевдоавангардной манере. Получилась уродливая фигура.