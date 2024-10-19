«Уродливая фигура»: Илзе Лиепа высказалась за снос памятника ее отцу в Риге

Народная артистка России Илзе Лиепа призналась, что будет рада, если власти Латвии примут решение о сносе памятника ее отцу, танцовщику Марису Лиепе.

«Этот памятник стоит рядом с Латвийской национальной оперой. Проект был интересным. Но воплощение ужасно. Его делал какой-то модный художник-инсталлятор в псевдоавангардной манере. Получилась уродливая фигура», - рассказала балерина в беседе с Kp.ru.

Она отметила, что в свое время даже обращалась к мэру Риги с просьбой не связывать этот монумент с именем Мариса Лиепы. Как подчеркнула танцовщица, тогда ее никто не послушал, а сейчас власти республики сами решили демонтировать памятник из-за политики. Она напомнила, что Марис Лиепа жил в России и прославлял русскую балетную школу.

«Если уродливый памятник снесут, я буду только рада, что это убогое сооружение перестанет ассоциироваться с именем моего великого отца», - сказала Илзе Лиепа.

Ранее лишенная гражданства Литвы балерина Илзе Лиепа заявила, что народы Прибалтики где-то глубоко в душе понимают, что многим обязаны России. Лиепа привела в пример пословицу: «Не делай добра — не получишь зла».