«Слышишь, я буду жить!»: Дьяченко поделился воспоминаниями о Карпухове, умершем во сне

Актер Александр Дьяченко вспомнил о последних словах покойного Александра Карпухова в кино. Он был шокирован известием, что коллега ушел из жизни.

Дьяченко поделился воспоминаниями о Карпухове в соцсетях. Он показал сцену, в которой Александр говорит с ним от лица своего героя по имени Иван.

«Ваня сказал мне: «Смотри, Геннадич! Лед пошел. Весна идет. И я буду жить. Слышишь, я буду жить!» Этими словами Саша Карпухов закончил линию своего героя в сериале «Закон тайги» несколько дней назад. Это были последние его слова, которые я слышал. Его последние слова, сказанные им в кино…» – поделился артист.

Мужчина признался, что они даже не успели попрощаться, так как побежали на съемки в другом месте. А в его памяти Александр остался, как в тот последний раз, стоящим у берега реки.

«Для меня он теперь навсегда останется таким — щуплой одинокой фигуркой, стоящей у реки. Ты будешь жить вместе с нами в этом кино, Саня. И в нашей памяти», – добавил Дьяченко.

Напомним, что о смерти Карпухова рассказал Александр Андреев. По сообщению «РБК», артиста не стало 23 марта, он умер во сне.

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