Дочь Сосо Павлиашвили рассказала, как певец сделал предложение ее матери в «Крокус Сити Холле»

Дочь певца Сосо Павлиашвили рассказала, что отец сделал предложение руки и сердца ее матери в «Крокус Сити Холле». Она вспомнила об этом после произошедшего в концертном зале теракта 22 марта.

Сандра призналась, что несколько лет назад артист организовывал юбилейное выступление на этой площадке. И именно тогда он решился сделать возлюбленную своей женой. Сам Сосо очень любил «Крокус», как и многие его коллеги, и даже свой следующий концерт, посвященный 60-летию, он собирался устроить именно там.

«Такое место было, такие воспоминания, это просто разносище», - поделилась наследница Павлиашвили, подчеркнув, что сама неоднократно выходила на сцену концертного зала в Красногорске.

Напомним, что Сосо и Ирина Патлах так и не узаконили отношения в ЗАГСе. Однако в 2020 году они обвенчались. Сам певец признавался, что они довольно долго шли к этому, так как встречались на протяжении больше 20-ти лет. За годы совместной жизни у них родилось двое детей – Елизавета и Сандра.

Ранее Сосо Павлиашвили рассказал, что ему помогло сохранить отношения с супругой.