«Слышала об этом перед гастролями»: Хлебникова пожаловалась на выдающих себя за нее двойников

Певица Марина Хлебникова пожаловалась на двойников. По ее словам, похожие на нее люди дают концерты в регионах, выдавая себя за нее. И при этом об этих выступлениях артистка ничего не знает.

В личном блоге Хлебникова вышла на связь с поклонниками и предупредила, что обманщики промышляют за ее спиной. Она заявила, что бывали случаи, когда она в последний момент узнавала о шоу, которые устраивали двойники.

«Бывали такие ситуации, когда двойники давали концерты, а я слышала об этом перед своими гастролями. Слава богу, я иногда успевала предупредить радиостанции, чтобы они сообщили моим зрителям, что в город еду не я», - призналась Марина.

К слову, возникновение двойников у известных артистов – это частое явление. Например, у Филиппа Киркорова есть пародирующий его человек в Ростове-на-Дону. Правда, он не пытается обманывать публику и выступает перед зрителями, заранее предупреждая, что он не звезда.

Ранее Марина Хлебникова призналась в любви Филиппу Киркорову.