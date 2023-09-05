«Слышишь, пирожок»: Вячеслав Чепурченко раскрыл, как Мария Аронова относится к молодым актерам

Вячеславу Чепурченко повезло поработать с народной артисткой РФ Марией Ароновой. В беседе с журналистами StarHit он признался, что Аронова на площадке иногда выступает в роли «старшего товарища или даже мамы».

Совсем скоро российские зрители увидят на экранах фильм «Праздники» с Чепурченко в главной роли. Артист сыграл довольно прямолинейного парня.

«Мой персонаж может нелестно выразиться, например: «Слышишь, пирожок, давай-ка пирожки поменьше ешь, а то уже раздалось». То есть для него это в норме вещей - сказать что-то обидное с улыбкой на лице», – отметил Вячеслав.

На съемках нового проекта актер смог лично познакомиться с 51-летней звездой театра и кино Марией Ароновой. Чепурченко испытывает к артистке чувство глубокого уважения и отзывается о ней только в положительном ключе.

«С ней прекрасно работается. У некоторых больших артистов так бывает – они начинают тебя учить, как работать, раздают советы. Мария, наоборот, никак не касалась моей игры. Если у нас и были какие-то диалоги о том, как сыграть ту или иную сцену, то звучало все в формате творческих предложений», – пояснил он.

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