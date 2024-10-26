«Служба спасения 112»: оскандалившаяся Глюкоза стала объектом насмешек в Сети

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала интригующий пост в своем блоге и стала объектом насмешек в Сети. Пользователи не поняли намеков оскандалившейся артистки и предложили ей вызвать «службу спасения».

38-летняя исполнительница хита «Невеста» опубликовала надпись 111 и свой псевдоним на белом фоне. Никаких пояснений она не сделала, однако некоторые предположили, что таким образом Глюкоза анонсировала новую песню.

При этом для большинства подписчиков странный пост звезды стал поводом для насмешек.

«Служба спасения 112», «Может, сначала 03 набрать просто?» - отметили комментаторы.

Напомним, 22 октября СМИ сообщили о задержании Глюкозы в аэропорту Шереметьево за употребление наркотиков. Суд оштрафовал исполнительницу на 5 тысяч рублей.

Сама Наталья Чистякова-Ионова опровергла все обвинения в свой адрес и выразила уверенность, что кто-то пытается ее подставить. Она не стала называть имен, но намекнула на бывшего продюсера Максима Фадеева.