Слушание дела о хищении наследства актера Баталова завершилось вполне предсказуемо

Суд перенес слушание дела против актрисы Наталии Дрожжиной и юриста Михаила Цивина, обвиняемых в мошенничестве с наследством актера Алексея Баталова. О странном коллапсе сообщил сайт mk.ru.

Дрожжина не явилась в суд. По этой причине заседания уже переносились. Сторона обвинения считает, что таким образом Дрожжина и Цивин со своими адвокатами специально затягивают суд.

На заседании 31 марта адвокат Цивина настаивал на приостановке уголовного преследования бывшей актрисы Дрожжиной. Он напомнил, что на предпоследнем заседании ей стало плохо. Актрису доставили в реанимацию. Ее состояние здоровья вскоре ухудшилось по сравнению с тем, что было при выписке.

При этом суду не представили ни одного заключения врача, подтверждающего, что Дрожжина не может присутствовать по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что Цивин и Дрожжина подали три новых иска против вдовы и дочери Баталова.

Напомним, их обвиняют в том, что обманным путем юрист и актриса завладели 16-ю миллионами на счетах родственников покойного и квартирами. Семья вернула недвижимость, но деньги нет.