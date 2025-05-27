Слушал и критиковал: ушедший в тень продюсер Константин Меладзе попал на видео

Продюсер и композитор Константин Меладзе с 2022 года ведет затворнический образ жизни и практически не попадает в поле зрения СМИ. Одна из солисток группы «ВИА Гра» Ульяна Синецкая поделилась в личном блоге видеороликом, на кадрах которого запечатлен Меладзе.

Певица и композитор находились на студии звукозаписи. Ульяна записывала вокальную партию для последней песни коллектива под названием Galileo. За процессом внимательно наблюдал одетый во все черное Меладзе.

«Петь тебе хорошо надо», — прокомментировал продюсер услышанное.

После выхода песни Меладзе объявил о закрытии проекта «ВИА Гра», а также отметил участниц все составов группы. Особенно продюсер отметил свою бывшую жену — Веру Брежневу.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов признался, что обрадовался закрытию группы «ВИА Гра». Он назвал солисток куклами. По мнению Соседова, коллектив ярко начинал, но к концу карьеры перестал быть интересен публике.