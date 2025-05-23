«Куклы для утех Константина»: Соседов обрадовался развалу ВИА Гры

Сергей Соседов обрадовался закрытию группы «ВИА Гра» и назвал солисток куклами. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Сегодня Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра». Он поблагодарил всех участниц коллектива за годы работы, но не объяснил, почему проект престает существовать.

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, коллектив ярко начинал, но к концу карьеры перестал быть интересен публике.

«Посмотрите, сколько людей поменялось в этом коллективе. Меладзе их выбирал будто не для того, чтобы они пели, а для каких-то совсем иных скабрезных целей», — рассказал он.

По мнению Соседова, он рад закрытию «ненужного проекта», в котором мало кто умел петь.

«Я не знаю ни одну из девочек, которые умели бы петь. Это просто куклы для утех Константина. Это самая бессмысленная группа за всю историю нашего шоу-бизнеса», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева эмоционально обратилась к Меладзе после роспуска группы.