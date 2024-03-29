«Слушайте и вспоминайте Диму»: мама умершего танцора Пухляша выпустила трогательный последний трек сына

Мама умершего танцора Дмитрия «Пухляша» Красилова выпустила последнюю трогательную песню сына. Так получилось, что трек вышел тогда, когда у самой Галины родился внук.

В социальных сетях Димы и на всех музыкальных площадках была опубликована композиция, записанная блогером. Называется она «Весна». На обложке к песне Красилов в нежно-розовом костюме улыбается и несет букет цветов, как будто все еще на самом деле жив.

«Сегодня 29 марта 2024 года два замечательных события: выход песни Димы и рождение внука Галины Красиловой. Эмоции переполняют. Поддержите нас. Слушайте песню и вспоминайте Диму», - сказано в сообщении официального сообщества Красилова во «ВКонтакте».

К слову, премьера песни была назначена уже давно. Но так получилось, что именно в этот день семья Красилова стала больше. У него появился на свет племянник.

Напомним, что Дмитрий внезапно умер в конце декабря 2023 года, у него остановилось сердце в возрасте 29-ти лет. В тот день танцор вернулся с работы один, а после перестал выходить на связь. Позже его нашли мертвым в собственной квартире.

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