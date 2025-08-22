72-летнего Микки Рурка застали в объятиях с Аленой Водонаевой. Об этом стало известно из соцсетей.

Алена Водонаева выложила совместные кадры с Микки Рурком. На видео 72-летний актер общается с телеведущей, а затем обнимает ее. При этом Рурк не стесняясь трогает Водонаеву за оголенный живот и талию.

«Каникулы длиной в два месяца подходят к концу. Пора домой», — подписала кадры ведущая.

Некоторые подписчики посчитали, что актер позволил себе слишком многое: «Ужасное поведение. Мне самой дискомфортно стало смотря это видео», «Ну всю облапал, зараза».

При этом Рурк выложил фото Водонаевой у себя в блоге — на снимке ведущая обнимает собаку.

«Из России с любовью. А вы сегодня обнимали свою собаку? А вы спасли собаку? Они ждут вас», — подписал фото он.

