72-летнего Микки Рурка застали в объятиях с Аленой Водонаевой
72-летнего Микки Рурка застали в объятиях с Аленой Водонаевой. Об этом стало известно из соцсетей.
Алена Водонаева выложила совместные кадры с Микки Рурком. На видео 72-летний актер общается с телеведущей, а затем обнимает ее. При этом Рурк не стесняясь трогает Водонаеву за оголенный живот и талию.
«Каникулы длиной в два месяца подходят к концу. Пора домой», — подписала кадры ведущая.
Некоторые подписчики посчитали, что актер позволил себе слишком многое: «Ужасное поведение. Мне самой дискомфортно стало смотря это видео», «Ну всю облапал, зараза».
При этом Рурк выложил фото Водонаевой у себя в блоге — на снимке ведущая обнимает собаку.
«Из России с любовью. А вы сегодня обнимали свою собаку? А вы спасли собаку? Они ждут вас», — подписал фото он.
