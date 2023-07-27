«Это правильное решение»: стало известно, с какой целью Лариса Черникова приезжала в Москву

Эстрадная певица Лариса Черникова больше не желает оставаться в США. Она намерена возвращаться на родину.

Из России звезда уехала ради американского мужа Джеймса, с которым она обручилась в 2000 году. Возлюбленный был старше Ларисы на 23 года, но это артистку не пугало. Однако отношения между супругами никак не складывались: пара то сходилась, то расходилась. В 2019-м Джеймс внезапно скончался от коронавируса.

Спустя долгие годы эмиграции Лариса Черникова не забыла родную страну. Она часто приезжала в Россию и вот недавно в очередной раз отправилась в Москву, где неожиданно заявила о своем окончательном переезде.

«Но вот этим летом приняла решение – возвращаюсь в Россию насовсем! Полагаю, сейчас это правильное решение и с точки зрения патриотизма – хочу в это время быть со своей страной», – подчеркнула певица.

В социальных сетях 48-летней артистки уже появились афиши к ее новым концертам. Похоже, звезда эстрады не собирается сидеть сложа руки и готова радовать поклонников своими самыми знаменитыми хитами.

Ранее мы писали, что 74-летняя вдова Николая Караченцова пожаловалась на маленькую зарплату в театре «Ленком» и роли в массовке. К тому же пенсия у актрисы Людмилы Поргиной составляет всего 17 тысяч рублей.