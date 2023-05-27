Слухи подтвердились: Пресняков признался в любви другой девушке прямо в эфире

В интернет-пространстве ходят слухи о разводе Владимира Преснякова с Натальей Подольской. Сам же артист будто подтвердил их, раскрыв свои чувства к 21-летней певице Людмиле Серебряковой.

На днях певица выступила в шоу «Голос» в команде Басты с композицией «Улица роз». Выход на сцену артистки взволновал Преснякова, что певец не сдержал своих эмоций и признался в любви прямо в эфире телепроекта.

Однако в команде самого Преснякова тоже достойные конкуренты. За финал боролись Маргарита Багдасарян и Эльмира Диваева, после чего Диваева одержала победу с песней «Зурбаган».

Что касается команды Антона Беляева, то в финале оказалась Ирина Сыщикова, а из команды Полины Гагариной — Виктория Соломахина.

Ранее мы писали, что Владимир Пресняков позволил себе оплошность и накричал на зрителей в прямом эфире.