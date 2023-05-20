Владимир Пресняков накричал на зрителей в прямом эфире

Музыкальное шоу Первого канала «Голос» не перестает удивлять своих зрителей накалом страстей.

На этот раз острота событий связана не с конкуренцией участников, а с одним из членов жюри — Владимиром Пресняковым.

Его ученицы поразили поклонников: Алина Бахшалиева — композицией Евы Польны «Ты где-то» (которая выбыла из проекта), Эльмира Диваева исполнила ремикс Жанны Фриске «А на море белый песок», и Маргарита Багдасарян спела великий советский хит «Прощай» Льва Лещенко.

После того, как подопечные закончили выступления, пришло время высказаться наставнику. И здесь обстановка в прямом эфире достигла критической точки.

Владимир Пресняков начал свою речь, но она оказалась недолгой.

«Я счастливчик. Мне очень повезло с командой. Это жизнь в жизни… Можно там потише?» — выкрикнул исполнитель легендарного шлягера «Стюардесса по имени Жанна».

Далее он продолжил, но снова повысил голос: «И это очень важно, что ты проживаешь жизнь… Можно там не болтать кому-нибудь?».

Ведущая Яна Чурикова не растерялась и выровняла обстановку, напомнив Преснякову, что это прямой эфир.