Слухи оказались правдой: Петросян отдал трехлетнего сына в школу

Юморист Евгений Петросян держит в секрете информацию о трехлетнем сыне Вагане. Однако журналистам удалось выяснить, что ребенка уже отдали в школу.

Недавно в Сети появились слухи, что мальчик обладает особым даром – он умен не по годам, и родители определили его в школу. Как пишет сайт mk.ru, эта информация оказалась отнюдь не слухами: родители, действительно, определили его в школу, где ребенок изучает иностранные языки.

«Ему три года, он учит языки, и я считаю, что это не рано», - рассказал Петросян, добавив, что мальчик «уже знает кое-что».

В добавок сын Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой ходит в театр – ребенку интересно. На уточняющий вопрос, много ли у него времени, чтобы воспитывать сына, артист эстрады ответил: «Много».

Ранее стало известно, что Брухунова отправилась в путешествие без сына и мужа. Она выбрала для отдыха речной круиз в компании матери.

В Сети раскритиковали поступок молодой супруги. Напомним, 77-летний юморист недавно попал в больницу. Утверждалось, что у него была плановая проверка здоровья.