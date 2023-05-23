«Не очень красивая ситуация»: Татьяна Брухунова отправилась в путешествие без мужа и сына

В последнее время все внимание публики приковано к Евгению Петросяну. Не так давно сообщалось о госпитализации юмориста. К счастью, на данный момент здоровью 77-летнего мужчины уже ничего не угрожает. Однако преданные поклонники так не считают: на днях Петросян вышел на связь в личном блоге и обеспокоил подписчиков своим видом. Юморист показался всем осунувшимся и постаревшим. На фоне этого новость об отъезде его супруги была остро воспринята публикой.

Татьяна Брухунова регулярно ходит в театры, посещает светские мероприятия и кабинеты косметологов. На этот раз знаменитость и вовсе сообщила, что уезжает в путешествие без мужа и сына.

В личном профиле супруга Петросяна поделилась снимком с чемоданом и рассказала: вместе с мамой она отправляется в речной круиз. Татьяна давно обещала родительнице поездку, вот почему она смогла найти в плотном графике 5 дней для совместного времяпрепровождения.

Как сообщает «7Дней.ru», пользователи Сети крайне негативно отреагировали на подобное заявление Татьяны. Публика обеспокоилась, с кем останется ребенок и сумел ли Евгений восстановиться после болезни.

«Татьяна, вы большая умница, хоть и ситуация не очень красивая», — высказали недовольство подписчики.

Несмотря на это, негатив не затронул возлюбленную юмориста. Вместо этого она написала, что не собирается оправдываться.

Ранее мы сообщали о том, что карьера 77-летнего Петросяна на ТВ под угрозой. Подробности смотрите в этой статье.