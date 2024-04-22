Слухи о романе подтверждаются: Агата Муцениеце и Иван Чуйков проводят время вместе

Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков в последнее время все чаще подогревают слухи о своем романе. Теперь выяснилось, что пара не только появляется вместе на публике, но и проводит время вместе вне камер в повседневной жизни.

В личном блоге Иван Чуйков поделился новыми кадрами, намекающими на то, что они с Агатой Муцениеце вместе.

«Когда она проснулась рано утром и уже пробежала девять километров, а ты проспал встречу, которая в 12:00», — подписал одно из опубликованных видео телеведущий.

На следующих кадрах можно увидеть, как звезда сериала «Закрытая школа» бежит с чемоданом в сторону вокзала. По всей вероятности, телеведущий провожал актрису.

«Не зря по утрам бегает», — написал Иван Чуйков, отметив аккаунт Агаты Муцениеце.

Напомним, слухи о романе актрисы и телеведущего ходят уже давно. Все началось с того, что Агата Муцениеце публиковала совместные романтичные фото с Иваном Чуйковым. Затем знаменитости посетили вместе показ новой постановки в театре Crave, а недавно пара появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Артисты держались за руки, телеведущий обнимал актрису за талию. Как утверждал источник, «можно считать, что артисты подтвердили отношения».

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце решила попробовать себя в роли певицы.