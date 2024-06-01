Слухи о раке и редкие концерты: куда пропала певица Надежда Кадышева

1 июня народная артистка России Надежда Кадышева отмечает юбилей — певице исполняется 65 лет. В последнее время солистка ансамбля «Золотое кольцо» редко появляется на публике. В беседе с NEWS.ru супруг артистки, музыкант Александр Костюк, рассказал, куда она пропала и чем сейчас занимается, а также ответил на слухи о ее онкологии.

Исполнительница хита «Широка река» стала заметно реже появляться на публике с начала пандемии. Весной этого года Надежда Кадышева выступала вместе с ансамблем «Золотое кольцо» в Москве, а на большой сцене певица крайний раз появилась 12 июня 2023 года на концерте, посвященном Дню России. В связи с этим в последнее время в Сети ходят слухи о том, что артистка не может гастролировать из-за проблем со здоровьем.

Концертный промоутер и экс-директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказывал, что Надежда Кадышева «периодически болеет» и «у нее каждый если не второй, то третий концерт переносится из-за плохого самочувствия».

Более того, в СМИ появлялись даже сообщения об обнаруженном у знаменитости раке. Муж Надежды Кадышевой отказался подробно комментировать слухи об онкологии жены. Александр Костюк отметил, что со здоровьем певицы все в порядке. По словам музыканта, артистка работает, и они вместе ездят на гастроли.

Сама Надежда Кадышева недавно рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, что старается вести активный образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом.

«Мы с возрастом начинаем болеть, бубнить. Но надо заниматься спортом, питаться более обдуманно. И, конечно, в основном движение. И верить, что все будет хорошо. Я счастлива тем, что дожила до 65 лет», — призналась Надежда Кадышева.

Ранее сообщалось о том, что муж Надежды Кадышевой рассказал о планах певицы спеть дуэтом с Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN.