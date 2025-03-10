«Слухи о моей смерти преувеличены»: Евгений Петросян напугал поклонников после новости о госпитализации

Юморист Евгений Петросян впервые выступил с заявлением о своем состоянии после новости об экстренной госпитализации. В личном блоге звезда телепередачи «Кривое зеркало» обратился к поклонникам по пути на концерт и дал понять, что с ним все в порядке.

10 марта Евгений Петросян выступит с концертом в подмосковном Серпухове, несмотря на слухи о тяжелом состоянии. Вместе с ним работать будет и Татьяна Брухунова, которая является директором Театра эстрадных миниатюр под руководством мужа. Артист эстрады записал видеообращение, тем самым подтвердив, что хорошо себя чувствует.

«Здравствуйте, дорогие друзья! Слухи о моей смерти явно преувеличены. Вот сегодня 10 марта, я еду в Серпухов с большим концертом. Он будет идти часов пять. Это пробный концерт к новой съемке „Петросян-шоу“. До скорых встреч!» — заявил Евгений Петросян.

На опубликованных кадрах юморист выглядел бодрым и пребывал в хорошем настроении. Евгений Петросян направлялся на автомобиле в Серпухов, где у него запланировано выступление.

Напомним, 8 марта в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации звезды «Кривого зеркала» в Боткинскую больницу Москвы. Как уточнялось, 79-летнему Евгению Петросяну стало плохо дома утром, и его близкие вызвали медиков. Сообщалось, что у артиста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, и его поместили в шоковую реанимацию. Позднее Татьяна Брухунова подтвердила, что юморист находится в больнице, но его состояние некритическое — «все в штатном режиме».

Ранее сообщалось о том, что 89-летняя звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина удивила появлением на публике после слухов о госпитализации с острым бронхитом.