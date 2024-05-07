«Слух и голосок слабенькие»: Настасья Самбурская рассказала, как стала певицей

Актриса и певица Настасья Самбурская поделилась историей своего творческого пути в музыке. В личном блоге артистка призналась, что изначально в нее мало кто верил, но она смогла осуществить свою мечту детства и стать певицей.

В соцсети у знаменитости спросили, почему она «вдруг решила петь». Настасья Самбурская ответила, что она мечтала об этом с детства, и рассказала о своем музыкальном пути. По словам артистки, она начинала с аккордеона в музыкальной школе, где проучилась всего год.

«В 8 лет меня отдали в музыкальную школу на аккордеон. Училась я год, так как не было возможности дальше платить. Отдавали со словами: „Ну да, слух и голосок слабенькие“… Привет, мам! Я при поступлении очень переживала и зажалась, полгода ходила в группу со слабенькими детишками. Что-то мы там выли», — поделилась Настасья Самбурская.

Однако в какой-то момент преподаватель в музыкальной школе заметила талант ученицы. После этого, по признанию Настасьи Самбурской, она смогла поверить в себя.

«Я как-то задумалась и как запела: „Не морозь меня!“ Она удивилась и попросила остаться после занятий и еще попеть. <…> Меня тут же отправили с ней на городской конкурс. <…> Именно тогда я в себя поверила. Так что это — мечта детства и долгий путь к ней, а не какая-то внезапность», — рассказала артистка.

Став актрисой, Настасья Самбурская смогла осуществить свою мечту и реализоваться на сцене. Знаменитость отметила, что выступила с первым сольным концертом еще в 2012 году. Более того, недавно Настасья Самбурская получила первую в карьере певицы награду на премии «Шансон года — 2024». Артистка удостоилась «Золотого грифа» за песню «Безответная».

Ранее сообщалось о том, что Настасья Самбурская рассказала о своем неудачном свидании.