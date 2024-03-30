«Это не моя проблема»: Настасья Самбурская призналась, что ходила на свидание с женатым мужчиной

Настасья Самбурская призналась, что пошла в ресторан с женатым мужчиной. О неудачном свидании звезда «Универа» рассказала в своем микроблоге.

На данный момент у 37-летней актрисы нет серьезных отношений, однако она не унывает и верит, что может найти свою вторую половинку в любом месте.

Настасья Самбурская открыта новым знакомствам и периодически ходит на свидания. Об одном из таких выходов она рассказала подписчикам в соцсетях.

Так, около двух недель назад артистке предложил увидеться один из поклонников. По словам звезды, она сразу поняла, что мужчина ее «не потянет». Однако на днях у Самбурской освободился вечер, и она все же решила дать ему шанс.

«Только прихожу, флюиды даже не успела пустить. А он мне сразу такой: «Я женат!» Я сижу и думаю, что мне с этой информацией делать. Я хочу есть, поэтому я осталась», – поделилась актриса.

Самбурская сразу предложила мужчине покинуть ее, но тот решил продолжить общение. В один момент он спросил, занималась ли Настасья кроссфитом, на что знаменитость резко ответила: «Отстань». После этого мужчина все же ушел из ресторана.

«Я понимаю, что это абсолютно не моя проблема. Но я сижу одна в этом ресторане со стейком. Сижу с ним, такой килограммовый кусок говядины. Ем его, а ощущение, что меня как будто дерьмом облили», – сетует знаменитость.

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