Случился второй инфаркт: Игорю Николаеву экстренно поставили стенты

Певец Игорь Николаев, госпитализированный 31 января, находится под круглосуточным наблюдением. Композитору выполнили коронарографию и экстренно поставили стенты.

Подробности госпитализации привел Telegram-канал 112.

По данным источника, для 63-летнего Николаева это второй инфаркт за два года.

Ранее сообщалось, что перед инфарктом Николаев метался между двух женщин. С одной стороны, молодая жена Юлия Проскурякова требовала от исполнителя активного времяпрепровождения. С другой стороны, перед ним постоянно возникала бывшая жена Наташа Королева.

Кроме того, в последнее время экс-супруга признавалась в чувствах исполнителю. Под публикацией о госпитализации она написала, что он нужен, и добавила смайл в виде поцелуя.