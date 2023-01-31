Игорь Николаев перед инфарктом метался между двух женщин

Инфаркт у 63-летнего певца Игоря Николаева произошел не за один день – угрожающее жизни заболевание возникло из-за двух женщин. Речь идет о нынешней и бывшей супругах Юлии Проскуряковой и Наташе Королевой.

Врач-терапевт Юрий Серебрянский считает, что Николаеву следовало бы сбросить лишние килограммы и больше отдыхать.

Кроме того, певец рискует здоровьем из-за двух женщин – бывшей жены Наташи Королевой и молодой, энергичной Юлии Проскуряковой.

С нынешней супругой Николаеву «надо активно время проводить, это все нервы», констатировал врач.

«Когда после 60 начинаешь менять привычки… молодая жена свое требует. Тем более, шли песни, напоминающие ему о Королевой», — пришел к выводу Серебрянский.

Напомним, Николаев был доставлен в больницу 31 января. Медики подтвердили – у певца случился инфаркт.

В соцсетях он опроверг информацию о критическом состоянии. Исполнитель признался, что чувствует себя хорошо. Под постом отметилась Королева: певица отправила бывшему мужу смайл в виде поцелуя.