Игорь Николаев перед инфарктом метался между двух женщин
Врач рассказал, как произошел инфаркт у 63-летнего Игоря Николаева.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Инфаркт у 63-летнего певца Игоря Николаева произошел не за один день – угрожающее жизни заболевание возникло из-за двух женщин. Речь идет о нынешней и бывшей супругах Юлии Проскуряковой и Наташе Королевой.
Врач-терапевт Юрий Серебрянский считает, что Николаеву следовало бы сбросить лишние килограммы и больше отдыхать.
Кроме того, певец рискует здоровьем из-за двух женщин – бывшей жены Наташи Королевой и молодой, энергичной Юлии Проскуряковой.
С нынешней супругой Николаеву «надо активно время проводить, это все нервы», констатировал врач.
«Когда после 60 начинаешь менять привычки… молодая жена свое требует. Тем более, шли песни, напоминающие ему о Королевой», — пришел к выводу Серебрянский.
Напомним, Николаев был доставлен в больницу 31 января. Медики подтвердили – у певца случился инфаркт.
В соцсетях он опроверг информацию о критическом состоянии. Исполнитель признался, что чувствует себя хорошо. Под постом отметилась Королева: певица отправила бывшему мужу смайл в виде поцелуя.